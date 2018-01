Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Gartenlaube in ...

Brand einer Gartenlaube in Stralsund

PHR Stralsund - Am 01.01.2018 gegen 00:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg zum Brand einer Gartenlaube in Stralsund, Barther Straße -Gartensparte "Stadion e.V." informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte eine Gartenlaube in den Ausmaßen 6 m x 5 m in voller Ausdehnung. Nach ersten Schätzungen wird die Schadenssumme mit ca.8000 Euro angegeben. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen. Personen sind nicht verletzt worden. Im Einsatz waren 20 Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stralsund.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

