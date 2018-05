Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Gartenlaube in ...

Brand einer Gartenlaube in 17438 Wolgast (LK VG)

Wolgast -

Am 26.05.2018, gegen 23 Uhr kam es in Wolgast, in der Kleingartenanlage "Ziesaberg" zu einem Brand. Der 37jährige Eigentümer und sein 43jähriger Bekannter haben sich in der Gartenlaube getroffen und gemeinsam Alkohol konsumiert. Zwischenzeitlich verließen sie die Laube und hielten sich im Garten und im angrenzenden Schuppen auf. Nach eigenen Angaben bemerkten sie etwa nach Stunde, dass es aus dem angrenzenden Schuppen qualmte. Als sie nachsahen, bemerkten sie das Feuer und versuchten es zunächst selbst zu löschen, was ihnen aber nicht gelang. Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand löschte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR, verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen, vermutlich wurde das Feuer durch eine brennende Zigarette entfacht.

