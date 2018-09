Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Gartenlaube in ...

Brand einer Gartenlaube in Greifswald

Greifswald -

Am 09.09.2018 gegen 10:00 Uhr brannte in Greifswald in der Makarenkostraße eine Gartenlaube vollständig aus. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1.000,00 EUR. Die Berufsfeuerwehr Greifswald hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer Fahrlässigen Brandstiftung aus, da die Feuerschale, die am gestrigen Abend noch in Benutzung war, nicht ordnungsgemäß gelöscht und außerhalb der Reichweite der Laube gesichert wurde.

