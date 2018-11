Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Gartenlaube in ...

Brand einer Gartenlaube in Torgelow, LK VG

Torgelow - In den Abendstunden, 08.11.2018, gegen 23:20 Uhr, kam es in der Eggesiner Straße Ausbau im Torgelower Stadtgebiet zu einem Brand einer Gartenlaube. Beamte der Polizei Ueckermünde, der Feuerwehr Torgelow, und des Kriminaldauerdienstes waren im Einsatz. Das Feuer wurde durch 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Torgelow gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigen Feststellungen brannte in der Gartenanlage "Ueckerblick" eine genutzte Gartenlaube vollständig nieder,. Der Schaden beträgt etwa 2000 EUR. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Tür am Haupteingang der Gartensparte vermutlich aufgetreten wurde. Ob hier ein Zusammenhang besteht, wird durch die Kriminalpolizei überprüft. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes aufgenommen und nun wegen des Verdachts der Brandstiftung geführt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Brand machen können ,sich bei der Polizei Ueckermünde, in jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

