Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Küche in 17237 Grünow

Brand einer Küche in 17237 Grünow

Neustrelitz -

Am 07.10.2018 gegen 15:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises der Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Nationalpark" in 17237 Grünow gemeldet. Durch den schnellen Einsatz der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Carpin, Grünow und Dolgen konnte der Brand sehr schnell gelöscht und eine Ausdehnung auf weitere Räume des Wohngebäudes verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer keine verletzt. Die Küche in der Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt und an der Außenfassade im Bereich des Küchenfensters sind starke Rußablagerungen sichtbar. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,-EUR. Da die Ursache des Brandes zurzeit nicht geklärt ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienstag Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

