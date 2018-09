Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Lagerhalle in ...

Brand einer Lagerhalle in Jessin bei Grimmen (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen - Am 01.09.2018, gegen 09:00 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises V-R über den Brand einer Lagerhalle in Jessin, bei Grimmen informiert. In dem Lagerhallenkomplex brennt eine Halle (L 30m x B 12m x H 10m), in der 700 - 800 Strohballen eingelagert sind. Auf dem Dach des Gebäudes befand sich eine neue Solaranlage, welche zum Zeitpunkt des Brandes noch nicht in Betrieb war. Die Kameraden der Feuerwehr verhindern ein Ausbreiten des Feuers auf die angrenzenden Lagerhallen, in denen sich ebenfalls Strohballen befinden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Eine Gefahr für die Bewohner des Ortes und ihrer Wohnhäuser bestand zu keinem Zeitpunkt. Zur Brandbekämpfung sind 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Grimmen und Süderholz im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache, welche derzeit noch unklar ist, übernimmt nach Abschluss der Löscharbeiten, die bis zum 02.09.2018 gegen 12:00 Uhr andauern werden, die Kriminalpolizei Stralsund.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

