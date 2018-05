Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Laube Marlow, Alte ...

Brand einer Laube Marlow, Alte Burgstr. LK VR

Marlow - Am 23.05.2018 um 21:30 Uhr ist eine Gartenlaube, in der Gartenanlage Alte Burgstr, durch ein ausgebrochenes Feuer komplett zerstört worden. Die Feuerwehren aus Gresenhorst, Jahnkendorf, Bartelshagen I und Marlow waren mit 25 Kameraden im Einsatz. Polizeibeamte des PR Ribnitz-Damgarten kamen vor Ort. Nach Auskunft des Gartenbesitzers lagerte er in einem Karton eine größere Menge Pflanzenschutzmittel, welche bei dem Brand ebenfalls angegriffen wurden. Eine Spezialentsorgung wurde über den Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort veranlasst. Hier kam ein Sonderzug der Feuerwehr zum Einsatz. Angrenzende Gebäude oder Personen wurden bei dem Brand nicht gefährdet. Es handelte sich bei der Gartenlaube um ein freistehendes Gebäude. Der KDD der Kriminalpolizei Stralsund wurde zur Brandursachenermittlung eingesetzt. Der Schaden auf ca. 5000,-EUR beziffert. Zur Ursache wird ein technischer Defekt in Betracht gezogen, Anzeichen einer Straftat konnte nicht festgestellt werden.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

