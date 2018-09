Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Strohmiete in ...

Brand einer Strohmiete in Langenhanshagen, Landkreis Vorpommern-Rügen

Ribnitz-Damgarten - Am 12.09.2018 kam es gegen 22:45 Uhr in Langenhanshagen zu einem Brand einer Strohmiete. 800 Quaderballen Stroh wurden Opfer der Flammen. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ahrenshagen, Barth, Löbnitz, Lüdershagen, Ribnitz-Damgarten, Saatel und Trinwillershagen gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf eine zweite Miete und eine Lagerhalle zu verhindern. Die umliegenden Wohnhäuser waren nicht gefährdet. Es gelang nicht, die Strohmiete zu löschen, so dass die Kameraden diese kontrolliert niederbrennen ließen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 24.000,-Euro. Der Kriminaldauerdienst des KK Stralsund war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

