Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand einer Strohmiete in ...

Brand einer Strohmiete in 17159 Glasow (LK MSE)

Demmin - Am 08.2018 gegen 02:40 Uhr wurde die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte über den Brand einer Strohmiete in 17159 Glasow verständigt. Bei dem Brandort handelt es sich um ein umfriedetes Betriebsgelände, auf welchem ca. 150 Heurundballen lagerten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannte die Miete bereits in voller Ausdehnung. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dargun, Zarnekow, Stubbendorf und Altkahlen konnte das Feuer gelöscht werden. Im Einsatz waren insgesamt 37 Kameraden. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -