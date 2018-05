Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines Bungalows in ...

Brand eines Bungalows in Schwarz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Röbel - Am 24.05.2018, um 23:21 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg Kenntnis von einem Brand in der Dorfstraße in Schwarz. Dort brannte ein zum Bungalow umgebauter Bauwagen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Bungalow. Die 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwarz waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt, konnten den Bungalow jedoch nicht mehr retten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen zufolge muss von Brandstiftungen ausgegangen werden. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Röbel unter 039931/848-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

