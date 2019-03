Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines Bungalows in ...

Brand eines Bungalows in Mönkebude (LK Vorpommern-Greifswald)

Ueckermünde - Am 21.03.2019 gegen 13:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg über einen Schuppenbrand in 17375 Mönkebude, Am Mühlenberg informiert. Ein Schleppdach, welches an einem Holzschuppen befestigt war, brannte und wurde durch aufmerksame Bürger bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen auf den angrenzende Bungalow konnte dadurch verhindert werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Mönkebude und Grambin kamen mit 11 Kameraden zum Einsatz. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen.

Im Auftrag Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

