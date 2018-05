Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines Holzstegs in Walow ...

Brand eines Holzstegs in Walow - LK Mecklenburgische Seenplatte

Röbel -

Am 26.05.2018 gegen 08:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg mitgeteilt, dass ein Holzsteg an der Badestelle Walow Ortsteil Strietfeld brennt. Als die Beamten des Polizeireviers Röbel am Einsatzort ankamen, konnte das Feuer bereits durch Zeugen gelöscht werden. Da die Stützbalken entgegen der Windrichtung brannten, geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus. Die freiwillige Feuerwehr Walow/Lexow war mit sieben Kameraden im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von circa. 2.500 EUR. Durch die Polizei wird nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB