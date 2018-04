Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines Nebengebäudes in ...

Brand eines Nebengebäudes in Kummerow Heide Landkreis Vorpommern Rügen

Barth -

Am 24.04.2018 kam es gegen 21:37 Uhr in der Waldstraße in Kummerow Heide zum Brand eines Nebengebäudes in welchem sich eine Garage, ein Heizraum mit Öllager sowie eine Fußpflegepraxis befanden. Durch das Feuer wurden das mit dem Haupthaus verbundene Nebengebäude sowie ein Carport erheblich beschädigt. Das Haupthaus selbst ist nicht betroffen. Der Brand konnte durch den Einsatz von 35 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Niepars, Groß Kordhagen, Langendorf und Zimkendorf gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000,- Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Zur Feststellung der Brandursache kommt zeitnah ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

