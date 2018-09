Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines Nebengebäudes in ...

Brand eines Nebengebäudes in 17213 Malchow (LK MSE)

Röbel -

Am 17.09.2018, um 17:30 Uhr, wurde der Polizei über Notruf der Brand eines Nebengebäudes (Geräteschuppen) in der Straße "Kloster" in 17213 Malchow gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte ein 3 x 9 Meter großer Schuppen in voller Ausdehnung. Die Flammen griffen bereits auf einen daneben befindlichen Schuppen über. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Malchow, Adamshoffnung, Alt Schwerin, Nossentiner Hütte, Silz, Rogeez und Zislow konnte durch den schnellen Löschangriff das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf das daneben stehende Wohngebäude verhindert werden. Der 31-jährige Sohn der 56-jährigen Hausbesitzerin erlitt leichte Verbrennungen an den Armen, beim Versuch das Feuer eigenständig zu löschen. Beide wurden vor Ort durch einen anwesenden Notarzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt. Eine weiterführende Behandlung im Krankenhaus lehnten sie aber ab. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 20.000,-EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hierzu kommt am morgigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

