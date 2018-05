Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines PKW in Stralsund - ...

Brand eines PKW in Stralsund - LK Vorpommern-Rügen

Stralsund -

Am 20.02.1018 gegen 02:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass in Stralsund in der Peter-Blome-Straße ein Fahrzeug brennt. Die Feuerwehr Stralsund kam mit einem Löschzug zum Einsatz und löschte das Fahrzeug. Von Seiten der Feuerwehr wurde vor Ort von einer Brandstiftung ausgegangen. Der ca. 18 Jahre alte Mercedes-Benz brannte an der Fahrzeugfront, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

