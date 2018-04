Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines PKW Mercedes auf ...

Brand eines PKW Mercedes auf der L 222 bei Elmenhorst Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen -

Am 24.04.2018, gegen 20:30 Uhr, wurde die Einsatzleistelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Brand eines PKW mit Anhänger auf der L 222, zwischen Windebrak und Elmenhorst informiert. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befuhr der Fahrer (31) eines PKW Mercedes mit Anhänger und sein 29 jähriger Beifahrer (Fahrzeughalter) die Landstraße aus Richtung Abtshagen kommend in Richtung Elmenhorst. Zwischen den Orten Windebrak und Elmenhorst bemerkten beide, dass ihr PKW Feuer gefangen hat. Der Fahrer hielt sofort an und beide Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Es gelang ihnen auch, den mitgeführten Anhänger vom PKW zu trennen. Zur Brandbekämpfung waren ca. 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Abtshagen und Elmenhorst mit 4 Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand auf einen technischen Defekt am PKW Mercedes zurückzuführen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Des Weiteren wurde Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 6 m² durch Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000,- Euro. Für die Zeit der Lösch- und Bergungsmaßnahmen war die L 222 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

