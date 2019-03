Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand eines Strohlagers in ...

Brand eines Strohlagers in Grüssow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel -

Am 29.03.2019 gegen 23:44 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass ein Strohlager im Bereich der Agrar-GmbH in Grüssow in Flammen steht. Bei Eintreffen der Polizei am Brandort, war die Feuerwehr bereits im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen brannten ca. 500 Altreifen, die zur Abdeckung eines Stroh- bzw. Silagelagers genutzt werden. Desweitern sind drei Strohballen verbrannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Durch die umliegenden Feuerwehren aus Malchow, Göhren-Lebbin, Walow, Lexow, Rogeez und Adamshoffnung mit insgesamt 54 Kameraden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Es wurde wegen des Verdachtes der Brandstiftung eine Strafanzeige gegen den noch unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Zeugen welche zu diesem Sachverhalt Beobachtungen gemacht haben können sich im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931/848-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de melden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040

Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB