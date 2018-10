Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand Fotoladen in ...

Brand Fotoladen in Neustrelitz, LK MSE

Neustrelitz - Am 11.10.2018 gegen 18:44 Uhr erhielt die Polizei durch die Rettungsleitstelle die Mitteilung, dass es in Neustrelitz in der Zierker Straße 8 im dortigen Fotogeschäft brennt. Vor Ort bestätigte sich die Information. Alle Bewohner aus drei darüber liegenden Wohnungen hatten das Haus bereits verlassen. Eine aus dem Fenster schauende ältere Dame wurde durch die Polizei evakuiert. Zum Löscheinsatz kam die FFW Neustrelitz. Diese konnte den in Flammen stehenden Computer im Fotolabor des Fotostudios schnell löschen, so dass kein größerer Brandschaden entstehen konnte. Eine genaue Schadenshöhe kann bisher nicht genannt werden. Die Ladeneigentümerin konnte zeitnah über den Vorfall informiert werden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

