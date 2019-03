Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand in der alten Badeanstalt ...

Brand in der alten Badeanstalt und Anglerheim "Monser Haken" in 18356 Barth

Barth -

Am 21.03.2019 gegen 19:25 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei die Meldung ein, dass das alte Anglerheim und Badeanstalt "Monser Haken" in Barth in Flammen steht. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr stand die Gebäuderuine vollständig in Flammen. Gemeinsam mit den Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Pruchten, gelang es der Freiwilligen Feuerwehr Barth sehr schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und gegen 20:45 Uhr vollständig zu löschen. Menschleben waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000,00 EUR geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte als Brandursache die unsachgemäße Benutzung eines Rundgrills gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 03823167224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache des Landes MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

