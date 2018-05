Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand in einem ...

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg

Neubrandenburg - Am 12.05.2018, um 00:01 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg mitgeteilt. In der dritten Etage des Hochhauses wurde durch unbekannte Täter ein im Hausflur abgestellter Bollerwagen in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Kinderwagen über. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnten den Brand schnell löschen. Beide Wagen wurden zerstört und die Wände, sowie der Fußboden um den Brandherd herum, wurden verrußt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Feuerwehr zur Lüftung des Hauses Gebläse einsetzen. Alle im Haus befindliche Bewohner blieben unverletzt und konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

