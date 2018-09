Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand in einem ...

Brand in einem Mehrfamilienhaus mit zwei verletzten Personen in Löbnitz, Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth - Am 09.09.2018 um 23:33 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen darüber informiert, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Ortschaft Löbnitz, an der B 105 brennt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort brannte der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in vollem Ausmaß. In dem Haus wurden nur noch die beiden Dachgeschosswohnungen durch Mieter bewohnt. Die anderen vier Wohnungen waren unbewohnt. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mussten zwei Bewohner aus dem Haus evakuieren. Eine 58-jährige Bewohnerin erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung. Sie wurde ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Ihr 63-jähriger Nachbar erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, welche im Krankenhaus Ribnitz-Damgarten behandelt wurde. Der 49-jährige Mitbewohner der 58-Jährigen blieb unverletzt. Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden. Der Kriminaldauerdienst des KK Stralsund befand sich vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers ist für den Tag vorgesehen. Zur Brandbekämpfung befanden sich 65 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Barth, Zingst, Divitz-Spoldershagen, Löbnitz, Karnin und Trinwillershagen im Einsatz. Weiterhin waren drei RTW Besatzungen, ein Notarzt und drei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei vor Ort im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000,-Euro geschätzt. Auf Grund der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen des Straßenverkehrs auf der B 105. Die Straße musste bis ca. 00:45 Uhr halbseitig gesperrt werden.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

