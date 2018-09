Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand in einem ...

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Altwarp (LK Vorpommern-Greifswald)

Neubrandenburg -

Am 20.09.2018 gegen 23:45 Uhr kam es in Altwarp zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eingelagerter Hausrat aus mehreren Kellerverschlägen brannte in voller Ausdehnung und musste durch die Feuerwehren Altwarp, Vogelsang-Warsin, Ueckermünde, Bellin und Eggesin gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung war es notwendig, aus den beiden einzigen bewohnten Wohnungen des Aufgangs fünf Bewohner zu evakuieren. Zwei Kindern und eine Frau wurden mit einer Steckleiter aus dem zweiten Obergeschoss geborgen. Zwei Männer konnten selbständig das Haus verlassen. Die Bewohner des betroffenen Aufgangs konnten auch nach Abschluss der Löscharbeiten nicht zurück in ihre Wohnungen. Durch das hinzugezogene Ordnungsamt Eggesin wird für die Personen vorübergehender Wohnraum bereitgestellt. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Der eingesetzte Kriminaldauerdienst aus Anklam hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB