Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand in einer Wohnung in ...

Brand in einer Wohnung in 17358 Torgelow (LK VG)

Ueckermünde -

Am 04.05.2018 gegen 19:00 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße in 17358 Torgelow. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Die Bewohner des Hauses hatten das Wohnhaus bereits selbstständig verlassen und standen vor dem Haus. Der Wohnungsinhaber der betroffenen Wohnung war nicht vor Ort und musste über den Sachstand erst telefonisch informiert werden. Zur Brandbekämpfung kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Torgelow, Torgelow Holländerei und Heinrichsruh. Durch dieser konnte das Feuer gelöscht werden. Bei dem Brand wurde ein großer Teil des Inventars der Wohnung zerstört. Das Gebäude des Wohnhauses wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Es kam nur zu einer starken Verrußung im Wohnhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,-EUR.

Nach den Löscharbeiten konnten alle Bewohner, bis auf den Mieter der betroffenen Wohnung, in ihre Wohnungen zurückkehren. Die betroffene Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar. Der Mieter kam während der Löscharbeiten nach Hause zurück. Hier erlitt er auf Grund der Aufregung einen Schwächeanfall und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Da eine Straftat zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB