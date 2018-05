Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand in Stralsund - LK ...

Brand in Stralsund - LK Vorpommern-Rügen

Stralsund -

Am Pfingstsonntag, den 20. Mai 2018, kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Brand im Bereich des Platz des Friedens in Stralsund. Auf dem Gelände eines Autohauses brannten Paletten und Altreifen. Diese lagerten in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes, welches durch das Feuer beschädigt wurde. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Stralsund kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Personen waren nicht in Gefahr. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat vor Ort die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28900 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB