Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brand zweier Gartenlauben in ...

Brand zweier Gartenlauben in Waren - Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Waren / Müritz - Am 23.12.2017 gegen 19:25 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises den Brand einer Gartenlaube mit. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei direkt nebeneinanderstehende Lauben in Brand gerieten. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen, brannten die massiven Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Objekten. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung bestehen jedoch nicht. Am 27.12.2017 soll nach derzeitigem Erkenntnisstand der Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Es ist ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Zwischenzeitlich musste durch Mitarbeiter der Stadtwerke der Strom abgestellt werden, da ein Gebäude am Stromnetz angeschlossen war. Neben den Kräften des Polizeihauptrevieres Waren und des Kriminaldauerdienstes aus Neubrandenburg kamen 43 Kameraden der Feuerwehr aus Waren zum Einsatz.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

