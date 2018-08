Polizeipräsidium Neubrandenburg / Brandstiftungen in Spantekow

Brandstiftungen in Spantekow

Anklam - Am heutigen Tag, den 19.08.18, in den Abendstunden wurde nahe der Ortschaft Spantekow der Brand einer Heumiete gemeldet. Hier brannten unter einem Schleppdach gelagerte 300 Heuballen. Trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Spantekow, Neuenkirchen, Dennin, Drewelow, Bresewitz, Rebelow und Japenzin brannten die 300 Heuballen unter Aufsicht kontrolliert nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Durch die starke Rauchentwicklung war der Verkehr der näheren Umgebung beeinträchtigt. Um weitere Gefahren auszuschließen richtete die Freiwillige Feuerwehr Spantekow eine Nachtwache ein. Eine Selbstentzündung ist ersten Ermittlungen zufolge auszuschließen, so dass von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden muss. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB