Polizeipräsidium Neubrandenburg / Bremspedal mit Gaspedal ...

Bremspedal mit Gaspedal verwechselt - Verkehrsunfall mit Sachschaden in Neubrandenburg

Neubrandenburg - Am 16.10.2018 um 16:02 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Neubrandenburger Platanenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 76-jährige Fahrzeugführer verwechselte während des Einparkvorganges das Bremspedal mit dem Gaspedal seines PKW Mercedes. Infolge dessen kollidierte er mit einem geparkten VW Polo. In der weiteren Folge fuhr er gegen eine Straßenlaterne und kam dann in einer Grundstückshecke zum Stillstand. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB