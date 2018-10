Polizeipräsidium Neubrandenburg / Couragierte Autofahrer hält ...

Couragierte Autofahrer hält betrunkene Autofahrerin an

Grimmen -

Am 16.10.2018, um 14:41 Uhr, meldet ein 47-jähriger PKW-Fahrer der Polizei, dass vor ihm in der Heinrich-Heine-Straße in 18507 Grimmen ein PKW Nissan in Schlangenlinie fährt. Hierauf wurden unverzüglich Einsatzkräfte des Polizeirevieres Grimmen zum Einsatz gebracht. Vor deren Eintreffen am Einsatzort konnte der Zeuge beobachten, wie das vor ihm fahrende Fahrzeug mehrfach über die Fahrbahnbegrenzung fuhr. Dabei befuhr das Fahrzeug auch Teile des Gehweges. Aus diesem Grund hielt der 47-jährige Zeuge das vor ihm fahrende Fahrzeug an und nahm der 47-jährige Fahrerin des PKW Nissan die Fahrzeugschlüssel ab. Gemeinsam warteten sie auf das Eintreffen der Polizei. Bei deren Eintreffen am Einsatzort führten diese einen Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin durch. Dieser ergab einen Wert von 2,21 Promille. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt und gegen sie wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

