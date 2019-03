Polizeipräsidium Neubrandenburg / Dachstuhl eines ...

Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses brennt in Juliusruh (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Heute, am 17.03.2019, um 12:16 Uhr, kamen Polizei und Feuerwehr in der Wittower Str. in Juliusruh auf der Insel Rügen zum Einsatz.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses, welches von mehreren Mietparteien bewohnt wird. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Dachgeschosswohnung aus, während der Mieter nicht zu Hause war. Durch das Feuer und die erforderlichen Löscharbeiten wurden sowohl die Dachgeschosswohnung als auch zwei darunterliegende Wohneinheiten so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie aktuell unbewohnbar sind. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Die Schadenshöhe kann gegenwärtig noch nicht abgeschätzt werden. Die betroffenen Bewohner wurden durch die Vermieterin anderweitig untergebracht.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Sassnitz, Breege/Juliusruh, Altenkirchen, Wieck und Glowe. Für die Dauer der Löscharbeiten war die L30 durch Juliusruh für ca. drei Stunden voll gesperrt. Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

