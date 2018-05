Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstähle von Booten und ...

Diebstähle von Booten und Motoren in Stralsund und der Gemeinde Groß Mohrdorf

Stralsund - In der Zeit vom 10.05.18, etwa 20:00 Uhr, zum 11.05.18, 07:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Mohrdorf (18445 Kinnbackenhagen) zwei Außenbordmotoren und drei Angeln. Die Bootsmotoren wurden von zwei im Anleger vertäuten Booten entwendet. Es handelt sich um einen 3,5 PS Mercury und einen 70 PS Motor des Herstellers Yamaha. Die unbekannten Tatverdächtigen zerschnitten zudem die Elektronik- und Hydraulikleitungen. Der 70 PS Motor hat ein Gewicht von etwa 120 kg. Es gibt Hinweise darauf, dass der Diebstahl mittels einer Schubkarre erfolgte. Der Schaden wird auf über 13.000 EUR geschätzt.

In der Nacht vom 11.05.18 zum 12.05.18 entwendeten bisher unbekannte Täter in Stralsund, in der Friedrich-Naumann-Straße, ein Schlauchboot. Dieses war am Anleger eines Ruderklubs fest vertäut. Das weiße Boot mit blauen Streifen hat eine Länge von 3,30 m und einen Wert von etwa 800 EUR.

Am Morgen des 13.05.18 stellten die Geschädigten fest, dass bisher unbekannte Täter in einen Fischverkaufskutter eingebrochen waren. Der Kutter ankerte in der Hafeninsel Stralsund. Die Diebe entwendeten Bargeld, einen Laptop und Getränke. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

