Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl aus einem ...

Diebstahl aus einem Einfamilienhaus in Greifswald

Greifswald - Am 10.10.2018 gegen 20:35 Uhr stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Greifswald eine fremde männliche Person im Flur fest. Nachdem die Person angesprochen wurde, verließ der Täter fluchtartig das Haus. Hierbei entwendete er noch das Schlüsselbund des Wohnhauses. Der Tatort wurde durch die eingesetzten Kräfte weiträumig nach dem Täter abgesucht. In der weiteren Folge konnte der Täter durch die Polizei gestellt werden. In seiner Jackentasche befand sich noch das entwendete Schlüsselbund. Der Täter gelangte über eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Einfamilienhaus. Das Schlüsselbund konnte den Hauseigentümern übergeben werden.

Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

