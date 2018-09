Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl eines Motorrades vom ...

Diebstahl eines Motorrades vom Strandparkplatz in Bahhöft Landkreis Vorpommern Rügen

Stralsund - Bisher unbekannte Täter entwendeten am 03.09.2018 in der Zeit von 17:50 Uhr bis 19:10 Uhr vom Strandparkplatz in Bahhöft ein angeschlossenes Motorrad der Marke BMW S1000RR mit dem amtlichen Kennzeichen GF-RR58. Das entwendete Motorrad ist grau/schwarz und hat eine Vollverkleidung. Der Schaden beträgt 12.000,-EUR. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Thomas-Michael Neumann, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

