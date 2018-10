Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl eines Oldtimers in ...

Diebstahl eines Oldtimers in 17237 Wanzka, LK MSE

Neubrandenburg - Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde im Zeitraum vom 01.10.2018 09:00 Uhr bis zum 06.10.2018 14:00 Uhr aus einer Garage im Ballwitzer Weg in 17237 Wanzka ein LKW Oldtimer der Marke Mercedes-Benz Unimog entwendet. Dabei handelt es sich um einen Oldtimer aus dem Jahr 1974 in der Farbe Grün. Der oder die unbekannten Täter gelangten vermutlich über ein Garagentor auf der Rückseite der massiven Scheune in die Garage. Anschließend öffneten sie von innen das größer dimensionierte elektrische Rolltor an der Vorderseite der Garage und fuhren mit dem zugelassenen "Unmiog" in unbekannte Richtung davon. Das Kennzeichen des entwendeten Fahrzeuges lautet GE-J 29 H. Der durch den Geschädigten, einen 62-jährigen Gelsenkirchener, geschätzte Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 50.000,-EUR.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

