Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl eines PKW ...

Diebstahl eines PKW Mercedes-Benz der G-Klasse in Neubrandenburg

Neubrandenburg - In der Zeit vom 31.08.18, 22:00 Uhr bis 01.09.18, 08:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter im Wieselweg in Neubrandenburg ein dort geparktes Fahrzeug der G-Klasse von Mercedes-Benz. Der schwarze PKW hat das amtliche Kennzeichen NB-RR 7. Der Wert des entwendeten Mercedes wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

