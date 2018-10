Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl eines PKW Audi S4 in ...

Diebstahl eines PKW Audi S4 in Greifswald ( Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PHR Greifswald - Am 27.10.2018 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald über einen Pkw-Diebstahl informiert. In der Zeit vom 27.10.2018,ca. 17:30 Uhr bis zum 27.10.2018,gegen 20:00 Uhr entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter einen Pkw Audi S 4-Kombi,Baujahr 1999, in der Farbe grau. Der PKW, mit dem amtlichen Kennzeichen NB- QP4, war auf den Parkplatz, An der Mühle 4 in 17493 Greifswald abgestellt. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Informationen nehmen das PHR Greifswald unter der Telefonnummer (03834)540 - 224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

