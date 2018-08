Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl eines Skoda Superb ...

Diebstahl eines Skoda Superb von einem Parkplatz in Prora (Insel Rügen)

Sassnitz - Am vergangenen Freitag (17.08.2018) kam es in den Nachmittagsstunden zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr zum Diebstahl eines schwarzen Pkw Skoda Superb mit dem amtlichen Kennzeichen RH-DM 667. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt auf einem unbefestigten Parkplatz neben dem alten Gebäude der Torwache in der Mukraner Straße in Prora. Im Fahrzeug des Geschädigten befanden sich zusätzlich mehrere persönliche Gegenstände und Ausweisdokumente. Der Schaden beläuft sich auf über 13.000 EUR.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen bitte an:

PHKin Carolin Radloff Polizeipräsidium Neubrandenburg Telefon: 0395 / 5582 -2040 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB