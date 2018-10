Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl eines Wohnanhängers ...

Diebstahl eines Wohnanhängers in 17379 Rothemühl (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde - In der vergangenen Nacht stahlen unbekannte Täter einen Wohnanhänger vom Typ "Hobby" von einem Platz vor dem Grundstück in Rothemühl, Dorfstraße.Die 53-jährige Besitzerin zeigte den Diebstahl heute gegen 14:15 Uhr in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums an. Bei dem Wohnanhänger handelt es sich um einen weißen Wohnanhänger, welcher mit einem Kastenschloss gesichert war. Das amtliche Kennzeichen lautet UER - C 687. Es entstand ein Stehlschaden (Zeitwert)von ca. 8.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung führte bisher nicht zum Auffinden des Wohnanhängers. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771 82-224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB