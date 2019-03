Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl von Ausrüstung eines ...

Diebstahl von Ausrüstung eines Sportbootes in Schaprode (Insel Rügen)

Bergen - Am 10.03.2019 gegen 18:00 Uhr meldete sich der 39-jährige Eigentümer eines in der Marina Schaprode liegenden Sportbootes telefonisch bei der Polizei. Er meldete den Diebstahl von Ausrüstung seines Sportbootes. Durch Beamte des Polizeihauptreviers Bergen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter elektronische Navigationsgeräte und eine Rettungsinsel entwendeten. Der entstandene Schaden beträgt ca. 3000 EUR. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag

Stefan Neumann Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

