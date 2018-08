Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl von Bootsmotoren mit ...

Diebstahl von Bootsmotoren mit ca. 40.000 Euro Schaden

Wendisch Langendorf - Im Hafen von Wendisch Langendorf (LK VR) sind vermutlich zwischen Donnerstag (30.08.2018, ca. 09:00 Uhr) und dem heutigen Freitag (31.08.2018, ca. 09:00 Uhr) drei Bootsmotoren gestohlen worden. Nach ersten Ermittlungen haben sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam durch das Aufschneiden eines Zaunes Zugang zum Gelände verschafft. Der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Vorgänge in dem genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582-5224 zu wenden, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

