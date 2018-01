Polizeipräsidium Neubrandenburg / Diebstahl von hochwertiger ...

Diebstahl von hochwertiger Technik aus Landmaschinen, LK VR

Bergen/ Rügten - In der Zeit vom 03. Januar 2018 bis zum 08. Januar 2018 entwendeten unbekannte Täter in Teschenhagen bei Bergen auf Rügen hochwertige Technik aus Landmaschinen. Sie begaben sich auf das umzäunte Gelände der Firma Raiffeisen Technik und entwendeten aus zwei verschlossenen Mähdreschern des Herstellers Fendt die Bordcomputer (so genannte "Terminals") sowie zwei Ertragsmesser im Gesamtwert von ca. 20.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Den durch die Täter verursachten Sachschaden schätzte ein Mitarbeiter der Firma auf etwa 10.000 Euro. Spezialisten vom Kriminaldauerdienst Stralsund übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Die Kriminalpolizei in Bergen auf Rügen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat bzw. möglichen Tätern nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei in Bergen auf Rügen erreichen sie rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03838/8100.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

