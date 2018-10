Polizeipräsidium Neubrandenburg / Drei THULE-Fahrradträger auf ...

Drei THULE-Fahrradträger auf der Insel Usedom entwendet (Insel Usedom, LK Vorpommern- Greifswald)

PR Heringsdorf - In 17459 Koserow,in der Waldstraße und Hauptstraße beim "Best Western Hotel Baltic" haben bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch von zwei Fahrzeugen die gesicherten THULE-Fahrradträger entwendet. Ein weiterer Diebstahl eines Fahrradträgers wurde von einem Urlauber des "Golfhotel Balm" bei 17429 Benz gemeldet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.1.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen.

Hinweise zu den o.g. Diebstählen, nimmt die Polizei in Heringsdorf (Tel. 038378/279-224) entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB