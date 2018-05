Polizeipräsidium Neubrandenburg / Ehepaar nach Verkehrsunfall ...

Ehepaar nach Verkehrsunfall verletzt, B196 LK VR

Bergen - Am 13.05.2018 ereignete sich gg. 14:40 Uhr auf der B196 zwischen Bergen und Karow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 27 Jahre alter Fahrzeugführer eines VW Touareg kam aus der Ortslage Kluptow und wollte nach links auf die B196 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 79jährigen Fahrzeugführers eines Renaults. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 79jährige Stralsunder wurde dabei leicht und die Beifahrerin schwer verletzt. Beide mussten zur weiteren Behandlung in das SANA Krankenhaus nach Bergen verbracht werden. Der 27jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B196 war in diesem Bereich während der Einsatzarbeiten für mindestens 2,5 Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden der Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 18.000 Euro.

Im Auftrag

Udo Koltermann PHK

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

