Polizeipräsidium Neubrandenburg / Ein Tatverdächtiger nach ...

Ein Tatverdächtiger nach Diebstahl in Greifswald gestellt

Greifswald - Am heutigen Tage (30.10.18) gegen 13:00 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei in Greifswald mit, dass er verdächtige Männer beobachte, welche in einem Supermarkt vermutlich stehlen würden.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald trafen nur wenige Minuten später an der Sandfuhr ein. Ihnen gelang es, einen 39-jährigen polnischen Staatsbürger festzustellen. In seinem Rucksack befand sich Diebesgut mit einem Wert von über 200 EUR. Es handelte sich um Alkohol, Hygieneartikel und Schokolade.

Laut Zeugenaussagen, soll der Tatverdächtige im Supermarkt arbeitsteilig mit drei weiteren Männern vorgegangen sein, also einen Bandendiebstahl begangen haben. Die drei unbekannten Tatverdächtigen wurden als kräftig gebaut beschrieben und sind flüchtig. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten einen polnischen Pkw feststellen, welcher offen stand. In dem Fahrzeug wurde weiteres Diebesgut (hauptsächlich Spirituosen im Wert von etwa 600 EUR) aufgefunden, welches noch zugeordnet werden muss. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen in das Polizeihauptrevier verbracht.

