Polizeipräsidium Neubrandenburg / Einbruch in den Norma-Markt im ...

Einbruch in den Norma-Markt im Carl-Heydemann-Ring in Stralsund

Stralsund -

Am 23.09.2018 gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in den Norma-Markt im Carl-Heydemann-Ring in 18437 Stralsund eingebrochen wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten den Polizeihauptrevieres Stralsund bestätigte sich der Sachverhalt. Im Zeitraum vom 22.09.2018 zum 23.09.2018 drangen unbekannte Täter in den Norma-Markt ein und durchsuchten dort die Lager- und Aufenthaltsräume des im Markt befindlichen Bäckers und Fleischers. Ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die durch den Einbruch entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 3.500,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welchen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB