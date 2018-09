Polizeipräsidium Neubrandenburg / Einbruch in einem ...

Einbruch in einem Einfamilienhaus in 17454 Zinnowitz (LK VG)

Heringsdorf -

Am 22.09.2018 gegen 21:30 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass es im Salzhorstweg in 17454 Zinnowitz zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus gekommen ist. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Heringsdorf bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort teilte der 52-jährige Geschädigte mit, dass er sich für ca. 1,5 Stunden zum Seebrückenfest in Zinnowitz gegangen ist. Als er gegen 21:30 Uhr nach Hause zurückkehrten, mussten er feststellen, dass unbekannte Täter gewaltsam in sein Haus eingedrungen waren. Dort hatten sie alles Durchsucht und einen Gaszähler entwendet. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 350,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welchen in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-279224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB