Polizeipräsidium Neubrandenburg / Einbruch in einen Baumarkt (LK ...

Einbruch in einen Baumarkt (LK Vorpommern-Rügen)

Sassnitz -

In der Nacht vom Freitag zum Samstag kam es in Sassnitz im dortigen Hagebaumarkt im Gewerbepark zu einem Einbruch und dem Diebstahl eines Rasenmähertraktors. Durch unbekannte Täter wurde die Seitentür aufgehebelt und sich auf diesem Weg Zutritt zum Objekt beschafft. Der Stehl- und Sachschaden beträgt ca. 1.800 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582 2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag Annette Klinger Polizeiführerin vom Dienst

