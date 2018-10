Polizeipräsidium Neubrandenburg / Einbruch in Hotel in Bergen ...

Einbruch in Hotel in Bergen (Landkreis Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen - Über einem Einbruchsdiebstahl in Bergen wurde die Polizei am heutigen Tag gegen 05:30 Uhr in Kenntnis gesetzt. Unbekannte Täter drangen am 12.10.2018 in der Zeit von 23.45 Uhr bis 13.10.2018,05:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Hotels in 18528 Bergen in der Arndt-Straße ein. Es wurden Räumlichkeiten durchwühlt und ein kleiner Bürotresor entwendet. Durch den Einbruchsdiebstahl entstand ein Gesamtschaden von ca.700,- Euro. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Tatablauf machen kann, wird gebeten, seine Wahrnehmungen im PHR Bergen (Tel.: 03838/ 8100), in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de mitzuteilen.

