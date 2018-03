Polizeipräsidium Neubrandenburg / Einbruch in Potthagen

Einbruch in Potthagen (LK VG)

PHR Greifswald -

Am 17.03.2018 gegen 15:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Einbruch informiert. Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Ahornweg in Potthagen ein. Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten der oder die Täter in das Haus. Hier wurden sämtliche Räume durchwühlt. Zum möglichen Diebesgut gibt es momentan noch keine Erkenntnisse. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300,- Euro. Beamte vom Kriminaldauerdienst Anklam übernahmen vor Ort die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, jeder anderen Polizeidienststelle über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Andreas Pantermehl Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108747.rss2

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle PKin Nicole Buchfink / Katrin Kleedehn Telefon: 0395/5582-2040/2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026

Imagebroschüre des PP NB: http://www.unserebroschuere.de/polizei-neubrandenburg/webview/ Imagefilm der Polizei M-V: http://www.im.mv-regierung.de/film/kurz.html Polizei M-V auf facebook: https://www.facebook.com/PolizeiMV