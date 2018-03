Polizeipräsidium Neubrandenburg / Einbruchsdiebstahl in ...

Einbruchsdiebstahl in Neparmitz/Rügen

Bergen/Rügen - Am 26.03.2018 um 12:40 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Bergen durch den Eigentümer eines Gebäudes in Neparmitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, über einen Einbruch informiert. Im Rahmen der Inaugenscheinnahme des Tatortes konnte durch die Polizeibeamten Gasgeruch in der Luft wahrgenommen werden. Im Keller hatten unbekannte Täter versucht, die kupferne Hauptgasleitung zu entwenden. Hierbei kam es zu einer Beschädigung und in der Folge zum Austritt von Erdgas. Zur Behebung dieses Schadens wurden die Feuerwehren von Poseritz und Stralsund sowie zwei Mitarbeiter des Gasversorgers hinzugerufen, welche den Gefahrenort umgehend sicherten. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein altes, zurzeit unbewohntes Bauwerk in dem sich Ferienwohnungen befinden. Durch den oder die Täter wurden weiterhin u. a. Türzargen ausgebaut und zur Abholung bereitgestellt sowie ein Herd und ein Rasentraktor entwendet. Die Schadenshöhe ist gegenwärtig unbekannt. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund befand sich vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

