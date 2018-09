Polizeipräsidium Neubrandenburg / Ergänzung zur ...

Ergänzung zur Pressemitteilung: Brand einer Lagerhalle in Jessin bei Grimmen

Ribnitz-Damgarten - Am 02.09.18 waren der Kriminaldauerdienst aus Stralsund und ein Brandursachenermittler in Ribnitz-Damgarten am Brandobjekt und haben ihre Ermittlungen geführt. Diese ergaben, dass als Brandursache ein technischer Defekt an einer Mikrowelle angenommen werden muss. Von der Mikrowelle aus, griffen die Flammen auf das gesamte Kücheninventar über.

Holger Bahls, Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

